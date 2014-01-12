Автомайдан вновь осадил имение Медведчука: потребовали "убираться в Россию"

В воскресенье, 12 января, активисты Автомайдана устроили пикет под домом лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Более 200 машин автомайдановцев припарковались вдоль трассы, где находится дом Медведчука, сообщает УНИАН.

Активисты потребовали от Медвечука убираться в Россию, а также упрекнули жену политика Оксану Марченко в том, что она вводит в заблуждение общественность. По их словам, Марченко хвасталась, что во время предыдущего Автомайдана выходила к активистам и выносила митингующим "чай и булочки".

Нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец на своей странице в Facebook написал: "Автомайдан привез повестку Медведчуку на народный суд. Активисты рассказывают о результатах расследования, которое доказывает, что этот дом, где живет, Медведчук, попросту украден".

"Думаю, что об этом тоже будут говорить на народном суде. А не только о преступных действиях по прекращению евроинтеграции в Украине", - подчеркнул оппозиционер.

Пикетирование имения Медведчука закончилось тем, что активисты Автомайдана отведали кулеш, исполнили Гимн и возвратились на Майдан Незавимости.

Под имение Медведчука приехали практически все автомобили, которые до этого пикетировали резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье. Напомним, что активисты через бойцов "Беркута" передали ему импровизированную "повестку" в суд.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 декабря несколько сотен активистов Автомайдана добрались до жилища Медведчука и сломали забор вокруг его имения.

Фото: Facebook Дмитрия Булатова