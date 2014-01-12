Жена рассказала о здоровье Луценко: ему стало хуже

Экс-глава МВД Юрий Луценко, переведенный из реанимации в обычную палату, стал хуже себя чувствовать – у него часто кружится голова.

Об этом рассказал жена политика, нардеп от "Батькивщины" Ирина Луценко, сообщает телеканал 24.

По ее словам, сейчас у экс-министра идет период реабилитации после употребления большого количества медпрепаратов.

Ранее "Главред" сообщал, что Луценко пострадал во время столкновения митингующих с "Беркутом" под Святошинским РОВДпосле вынесения приговора "васильковским террористам". Прокуратура открыла уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий".

Также напомним, что в палату Луценко не пускают никого, кроме жены, при этом у него нет даже мобильного телефона.

Видео: 24tv.ua