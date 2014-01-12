Автомайдан просит не поддаваться на провокации: многие люди на грани срыва

Сторонники евроинтеграции Украины, проводящие акции Автомайдан, обратились к своим сторонникам с просьбой не поддаваться на провокации и не применять силу против сотрудников милиции.

Об этом говорится на странице в Facebook одного из организаторов Автомайдана Дмитрия Булатова.

"В последнее время из-за многочисленных систематических незаконных действий власти по отношению к мирным гражданам в обществе сложилась очень напряженная психологическая атмосфера, - пишет Булатов. - Многие люди, особенно пострадавшие во время силовых разгонов, на грани срыва, на грани проявления агрессии во время проведения мирных акций".

Поэтому активист напомнил, что Автомайдан – это объединение, выражающие свой ​​протест только мирными и законными путями. "Наша цель - жить в свободном правовом государстве, где принципы законности на первом месте. И именно сейчас на своем примере мы демонстрируем, что беззаконие власти мы сможем преодолеть только массовое применением закона, только постоянным мирным давлением общества на власть", - считает он.

По словам Булатова, Автомайдан защищает всех граждан от противоправных посягательств. "Мы не разделяем в этом процессе ни обычных граждан, ни депутатов, ни госслужащих, ни сотрудников правоохранительных органов. Каждый человек должен быть защищен от посягательств на свою жизнь, здоровье или личную свободу. Даже если это представитель правоохранительных органов, даже если он подозревается в незаконных действиях", - подчеркнул активист.

"Мы не суд и не каратели. Есть законные пути решения конфликтных ситуаций, и это не раз давало эффективный результат. Мы уже имеем множество таких примеров в ходе проведенных акций. Принцип законности - принцип, от которого мы не откажемся. Мы призываем всех не поддаваться на провокации, не проявлять агрессию, не применять силу против сотрудников милиции или других участников акции", - попросил организатор Автомайдана.

По словам активиста, организация будет защищать всех людей от противоправных посягательств. "Людей, проявляющих агрессию во время мирных акций, мы будем считать провокаторами, выявлять их, пресекать их противоправные действия, публично освещать информацию о них. Мы еще раз просим всех участников протестных акций не поддаваться на призывы к применению силы против кого-либо, потому что это может привести к непредсказуемым тяжелым последствиям", - резюмировал Булатов.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Автомайдан пикетировал загородную резиденцию Президента Виктора Януковича и имение лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука, как это было смотрите здесь.

Фото: Facebook Дмитрия Булатова