Антимайдан снова собирают в Мариинском парке: поставили забор и палатки

В Мариинском парке у стен Верховной Рады снова обустраивают Антимайдан: вокруг парка уже вырос высокий металлический забор.

Жители палаточного городка объясняют, что основная цель их пребывания в Мариинском парке – это обеспечение спокойного принятия бюджета, поданного Кабмином, депутатами из большинства и категорически отказываются называться "антимайданом", сообщает ТСН.

"Мы общественная организация "За порядок". Мы из разных городов, мы собраны в соцсетях. Списываемся, собираемся", – сообщил активист, отметив, что их цель – "чтобы нас услышали".

Также уже установлено несколько палаток и развернуты полевые кухни, которые с сегодняшнего дня начнут полноценно функционировать и обеспечивать едой 10 тысяч человек – именно столько планируется собрать к началу акции в Мариинке. Официальное открытие палаточного городка назначено на 10 часов утра.

"Происходят такие события там, внизу (на Майдане Независимости. – Ред.), люди начинают избивать водителей, беркутовцев, начались провокации по поводу того, чтобы не принять бюджет, призывают заблокировать трибуну. Ну сколько можно это терпеть", – объясняет свои действия один из активистов.

А тем временем на Евромайдане вечером 12 января после первого в 2014 году Народного вече на снимали кино. Режиссер Михаил Ильенко – автор фильма "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" – снимает фильм об украинской революции. Специально для этого евромайдановцы несколько дублей подряд пели гимн Украины и зажигали фонарики.

Как ранее писал "Главред", 12 января, на Майдане Независимости в центре Киева во время многотысячного Народного вече оппозиционные лидеры заявили о необходимости пересмотра проекта Закона о госбюджете Украины на 2014 год.

Активисты Автомайдана провели акции у Межигорья и возле дома Виктора Медведчука.