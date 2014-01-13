Регионалы открестились от Антимайдана, но поддержали "наведение порядка"

Партия регионов не имеет отношения к организации акции в Мариинском парке в Киеве, но приветствует наведение порядка в столице.

Об этом 12 января заявил нардеп-регионал Михаил Чечетов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что "За наведение порядка в Киеве", такая общественная организация есть, они тоже хотят с альтернативной позицией выйти. Пусть выступают, пусть аккумулируют силы, пусть подтягивают киевлян", – сообщил он агентству.

По словам нардепа, в Партии регионов приветствуют "наведение порядка в Киеве" и создание соответствующей общественной организации, поскольку "киевлянам бардак надоел".

Партия регионов не имеет к этому никакого отношения", – подчеркнул он, отвечая на вопрос, имеют ли "регионалы" отношение к разбитым в Мариинском парке армейским палаткам и проведению акции, альтернативной той, что проходит Майдане Независимости.

В то же время, Чечетов не исключил, что его соратники могут выступить на акции в Мариинском парке.

"Если нас позовут – выступим", – сказал он.

Как ранее писал "Главред", со вчерашнего дня в Мариинском парке начали устанавливать военные палатки и железный забор вокруг традиционного места проведения так называемого Антимайдана – акций, организованных Партией регионов в поддержку власти и Президента.

Люди, представившиеся членами общественной организации, которая в Мариинском парке будет проводить бессрочную акцию "за наведение порядка в Киеве", утверждают, что не являются сторонниками каких-либо политических сил.