Под Радой с флагами ПР собрался митинг "За порядок": опубликованы фото и видео

В Мариинском парке возле Верховной Рады собралось около тысячи митингующих "За порядок".

Несмотря на заявление чиновников об аполитичном характере акции, участники акции держат флаги с символикой Партии регионов и флаги Украины, пишет УНН.

На территории Мариинского парка расположено более 10 больших палаток и полевые кухни. На территории палаточного городка установлена ​​сцена, с которой звучат лозунги о необходимости принятия государственного бюджета на 2014 год.

Кроме того есть таблички с названиями городов, из которых приехали люди. Правоохранители поставили заграждения из щитов, обстановка в парке спокойная.

Протестующие вышли на Антимайдан по разным причинам: киевляне говорят, что устали от Евромайдана и хотят свободно гулять по центру столицы, другие говорят, что пришли поддержать принятие бюджета на следующий год, который учитывает интересы всех слоев населения, передает ТСН.

Напомним, в парке уже установлено несколько палаток и разгружены полевые кухни, которые с сегодняшнего дня начнут полноценно функционировать и обеспечивать едой 10 тыс. человек.

Как ранее писал "Главред", вчера в Мариинском парке неизвестные молодые люди установили шесть больших армейских палаток.



По их словам, они представляют общественную организацию "За порядок!", которая планирует проводить бессрочную акцию протеста "за наведение порядка в Киеве". Представители организации утверждают, что не являются сторонниками ни власти, ни оппозиции.

фото: УНН.; видео: ТСН.