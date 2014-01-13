Охрана Евромайдана отразила атаку на баррикаду, опубликованы фото

У атаковавших на рукавах были одинаковые повязки.
Около сотни неизвестных пытались разобрать баррикаду на Крещатике возле ЦУМа, сообщает ТСН.
"Любители порядка" в центре Киева установили возле баррикады колонки, объявили в микрофон, что на Майдане собираются безработные и бездомные, и что киевлянам это надоело.
По словам очевидцы, почти у всех нападавших на рукавах были одинаковые повязки, чтобы отличаться от активистов Майдана - желто-синяя с красной полосой посередине.
Противники Евромайдана подошли к баррикаде, но митингующие их оттеснили. В результате на Евромайдане усилили охрану.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня нардеп от УДАРа Ирина Геращенко рассказала о "бабушках с Антимайдана", пытавшихся разобрать баррикаду возле КГГА.