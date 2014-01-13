Охрана Евромайдана отразила атаку на баррикаду, опубликованы фото

В понедельник, 13 января, на киевском Крещатике возникла драка между сторонниками и противниками акции Евромайдана.

Около сотни неизвестных пытались разобрать баррикаду на Крещатике возле ЦУМа, сообщает ТСН.

"Любители порядка" в центре Киева установили возле баррикады колонки, объявили в микрофон, что на Майдане собираются безработные и бездомные, и что киевлянам это надоело.

По словам очевидцы, почти у всех нападавших на рукавах были одинаковые повязки, чтобы отличаться от активистов Майдана - желто-синяя с красной полосой посередине.

Противники Евромайдана подошли к баррикаде, но митингующие их оттеснили. В результате на Евромайдане усилили охрану.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня нардеп от УДАРа Ирина Геращенко рассказала о "бабушках с Антимайдана", пытавшихся разобрать баррикаду возле КГГА.