ЦИК зарегистрировала Бадаева, Круглова и Поплавского нардепами

В понедельник, 13 января, Центризбирком зарегистрировал троих нардепов, избранных в проблемных округах на повторных выборах 15 декабря 2013 года.

Ими стали регионал-самовыдвиженец Руслан Бадаев (94-й округ), регионал-самовыдвиженец Николай Круглов (132-й округ) и беспартийный Михаил Поплавский (194-й округ), сообщает УНИАН.

За постановление о регистрации Бадаева проголосовали 10 членов ЦИК и 2 воздержались, в частности замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная. Она отметила, что протокол ОИК был подписан ею с отдельным мнением, поскольку результаты волеизъявления граждан в 94-ом округе у нее вызвали сомнения.

За регистрацию Круглова проголосовали 12 членов ЦИК. За регистрацию Поплавского проголосовали 11 членов ЦИК, а Усенко-Черная воздержалась.

Таким образом ЦИК зарегистрировала всех пять народных депутатов Украины, избранных на повторных выборах 15 декабря в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Напомним, довыборы в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах прошли 15 декабря 2013 года.

В округе №94 (Обуховский и Васильковский районы, Киевская область) с 58,25% голосов победил самовыдвиженец Бадаев. В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) с 47,85% голосов победил самовыдвиженец Круглов. В округе №194 (Черкасская область) с 53,54% голосов победил самовыдвиженец Поплавский.

В округе №197 (Черкасская область) с 63,51% голосов победил единый кандидат от оппозиции Леонид Даценко (ВО "Батькивщина").

В одномандатном избирательном округе №223 (Шевченковский район Киева) победителем стал самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набрав 44,89% голосов избирателей.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 января ЦИК зарегистрировала Даценко и Пилипишина народными депутатами. Им вручили временные удостоверения нардепов, а в Раду направили соответствующее постановление ЦИК.