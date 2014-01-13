Янукович потребовал смягчить законы: люди имеют право молиться там, где хотят

Президент Виктор Янукович заявил о необходимостиусовершенствовать законодательство в религиозной сфере в отношении права верующих молиться в тех местах, где они пожелают.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди должны иметь право молиться там, там где они хотят", - подчеркнул Президент.

По убеждению Януковича, законодательство должно обеспечить такую возможность для всех мирян независимо от их вероисповедания. "Необходимо смягчить законодательство и обеспечить верующим возможность молиться там, где они пожелают", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что относится с одинаковым уважением ко всем конфессиям.

Пресс-служба напомнила, что законодательство предусматривает необходимость официального разрешения на богослужение, если оно проходит не в специально определенном для этого месте.

Ранее "Главред" сообщал, предстоятель УГКЦ Святослав получил официальное письмо из Министерства культуры с предупреждением о том, что религиозные общины УГКЦ в судебном порядке могут быть лишены легального статуса.

Также напомним, что лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк обратится в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства культуры за запугивание УГКЦ заявлениями о лишении легального статуса.