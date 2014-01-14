Майдан установит под Межигорьем "народный блок-пост"

Утром активисты Майдана проведут в селе Новые Петривцы акцию "Народный блок-пост" для отслеживания перемещаения кортежей высокопоставленных государственных чиновников.

По данным пресс-службы "Батькивщины", акция начнется в 8:30 14 января в Новых Петривцах, на повороте с главной трассы к Межигорью.

"Народные депутаты и активисты намерены установить там пост для контроля перемещения кортежей, которые мешают движению обычных граждан и потребляют не менее 20 млн. грн. из государственной казны, что сопоставимо с бюджетом небольшого украинского города", – говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

"Для контроля беспрецедентно неуважительного в отношении сограждан поведения высшего чиновника и уникального расточительства Майдан установит утром во вторник соответствующий пост", – подчеркнули в оппозиции.

Как ранее писал "Главред", в ходе Народного вече 12 января, Руслана сообщила, что активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию против правительственных кортежей "Украина без кортежей".

"Начинается подготовка по всей Украине мирных акций протеста "Украина без кортежей". Ваши кортежи, господа Янукович и Азаров, достали. Мы будем блокировать кортежи по всей Украине", – сказал певица.

По ее словам, кортежи членов правительства "уже просто достали". Она пообещала, что акции будут проходить по всей Украине - от столицы до райцентров.