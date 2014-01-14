Под бой барабанов на Европейской площади проходит акция Майдана

Около 50 человек и 25 авто собрались возле Европейской площади с флагами "Евромайдан. Самооборона" и символикой Майдана. Митинг проходит под бой барабанов и автомобильные гудки.

Среди митингующих – люди в оранжевых касках из отрядов самообороны Майдана и машина с символикой ВО "Батькивщина", сообщает УНН.

Напомним, во время Народного вече 12 января на Майдане Независимости было принято решение о проведении акции "Украина без кортежей".

Как ранее писал "Главред", 14 января в с.Новые Петровцы, на повороте с главной трассы в сторону въезда в резиденцию Януковича в 8.30 состоится акция "Народный блок-пост".

Фото: ТСН.