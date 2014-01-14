Регионалы собрали под Радой новый митинг

Во вторник, 14 января, утром возле Верховной Рады продолжилась акция в поддержку Партии регионов и Президента Виктора Януковича.

по улице Грушевского парламент окружен около 10 автобусами милиции, сообщает УНИАН.

Непосредственно перед зданием парламента, на площади Конституции, стоит около 20 автобусов милиции.

На большой территории, которая выделена для митингующих перед сценой на площади Конституции, сейчас находится около 250 человек. Они расположены двумя группами так, что перед сценой находится большая часть из них, а меньшая - возле центрального входа в парламент. Таким образом создается впечатление, что вся территория перед сценой заполнена.

На всей территории палаточного городка сейчас находится гораздо меньше людей, чем накануне. Большая часть из них стоят в очередях к полевым кухням.

Со сцены звучат выступления активистов, в частности, относительно бюджета-2014. Также по территории палаточного городка периодически проходит группа милиционеров.

В тоже время к Мариинском парку подтягиваются новые колонны сторонников регионалов и символикой ПР.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром оппозиция заблокировала Раду с требованием не принимать бюджет-2014.

Фото: nbnews.com.ua, видео: youtu.be