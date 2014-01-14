Шустера могут объявить персоной нон грата в Украине – СМИ

Известному телеведущему Савику Шустеру могут запретить въезд в Украину из-за того, что он поддержал акцию оппозиции на Евромайдане.

Об этом со ссылкой на источник в Партии регионов сообщают "Вести".

Кроме того, может быть запрещен въезд в Украину политтехнологу из России Игорю Шувалову, который курировал информполитику одного из центральных телеканалов, где велась линия на поддержку Евромайдана.

По словам источника, Шустера тоже подозревают в работе на оппозицию, хотя его шоу "Шустер LIVE" с нового года не выходит и непонятно, появится ли оно в эфире вновь.

Издание пишет, что Шувалов и Шустер во вторник, 14 января, планируют вернуться в Украину и пока ничего не знают о том, что им может быть запрещен въезд.

"Я впервые услышал о запрете во въезде в Украину от вас. Мне никто не сообщал о подобном решении. Я понятия не имею, по каким причинам мне могли запретить въезжать в страну. Я во вторник возвращаюсь в Украину (из Европы. — Ред.) и тогда узнаю, я — персона нон-грата или нет. Надеюсь эта информация неправдивая. Я вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи", — сказал Шустер.

Официально в пресс-службе СБУ ситуацию не комментируют. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказала глава пресс-службы СБУ Лада Сафонова.

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре 2013-го после скандальных заявлений лидера ЛДПР Владимиру Жириновскому по поводу Украины, депутат "Батькивщины" Владимир Яворивский попросил МИД и СБУ запретить российскому политику въезд в Украину.