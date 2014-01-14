Оппозиция продолжает блокировать Раду

Во вторник, 14 января, после обеда оппозиция продолжила блокаду Верховной Рады. Около 30 нардепов заняли трибуну и президиум парламента.

Об этом сообщает УНИАН.

Спикер Владимир Рыбак пока не зашел в сессионный зал, а также в сессионном зале нет лидеров фракций парламента. В судейской ложе находятся, в частности, Михаил Поплавский и Виктор Пилипишин, которые были избраны народными депутатами.

Напомним, что известно, утреннее заседание парламента было открыто, но ВР не работала в связи с блокированием работы парламента оппозицией. Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил перерыв до 16.00.

Также напомни, что в Партия регионов исключили силовой вариант разблокирования работы Рады. Регионал Ярослав Сухой заявил: "Разблокировать – нет... Не будет уже такого. Это была детская болезнь. Мы через это переступили. Парламент позорить не будем".

Фото: Twitter Сергея Андрушко