Турчинов рассказал, когда в Украине изменят Конституцию и дадут больше власти регионам

Изменения в Конституцию Украины, значительно расширяющие самоcтоятельность и самоуправление регионов, будут внесены в сентябре-октябре этого года. При этом власть заинтересована в сильном местном самоуправлении.

Об этом заявил спикер Верховной Рады, и.о. Президента Александр Турчинов в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба ВР.

"Я хочу донести до жителей Востока, что власть так же, как и вы, заинтересована в сильном местном самоуправлении, самостоятельности во многих экономических и социальных вопросах и в вопросе самостоятельного финансового обеспечения", - сказал он.

Также Турчинов заверил, что власть хочет, чтобы жители регионов страны самостоятельно выбирали свое руководство, которое бы "отвечало за регионы".

И.о. главы государства заверил, что руководство страны хочет внести соответствующие изменения в Конституцию Украины.

"Я надеюсь, что до конца мая мы сможем проголосовать эти конституционные изменения в первом чтении и в целом - после выводов Конституционного Суда, в сентябре-октябре текущего года", - сказал Турчинов.

Напомним ранее он и премьер Арсений Яценюк в совместном обращении к украинцам пообещали провести изменения в Конституцию, децентрализацию власти и предоставление особого статуса русскому и другим языкам.

Видео: Youtube/turchynov.