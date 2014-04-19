В Луганске задержаны боевики с автоматами, похищенными из СБУ

В Луганске задержаны три человека, вооруженные автоматами, похищенными из захваченного сепаратистами здания СБУ.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Луганске задержана группа из трех человек с автоматами, похищенными в здании СБУ Луганской области. Грамотно отследили, окружили и задержали, как только злоумышленники выехали за город, на безлюдную дорогу. Обошлось без выстрелов. Минус три единицы дестабилизации", - написал он.

Также Аваков рассказал о видео из Луганска, на котором был запечатлена патрульная милицейская машина с георгиевскими ленточками, которые, напомним, в частности одевают экстремисты, захватывающие админздания на востоке Украины.

"Мне прислали видео, где в Луганске патрульная машина была с колорадской ленточкой. Проверились. Докладывает начальник областной милиции: "Провели проверку всех служебных машин. Всем, кто желает иметь кроме гос. символов на форме и машинах еще какие-то символы, предложили уволиться из милиции и обвешиваться ленточками без ограничений. Таких в итоге не нашлось". Есть проблемы... большая работа с кадрами предстоит... С другой стороны, есть п.1 (о задержании - ред.) – будем отстраиваться на позитиве", - заявил глава МВД.

Напомним, в Луганске вооруженные сепаратисты продолжают удерживать здание СБУ.