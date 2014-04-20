Одиночный пикет под Кремлем: москвич требовал прекратить агрессию против Украины

Вчера, 19 апреля, под стенами Кремля местный житель Москвы устроил одиночный пикет в поддержку Украины.

Об этом сообщает ТСН.

Молодой человек держал в руках украинский флаг, на котором было написано: "Прекратите агрессию против братского народа!".

В соцсети широко разошлась фотография этого парня, и пользователи нашли его - им оказался москвич Сергей Васильченко, которого в Сети уже окрестили "героем московской сотни".

За одиночный пикет его задержала полиция и доставила в участок. Там на него составили рапорт и отпустили после разъяснительной беседы.

По словам пикетчика, полицейские вели себя с ним очень вежливо.

Кроме вышесказанного напомним, что в Москве уже проходили подобные акции. Так, в начале марта в центре Москвы, у здания Совета Федерации протестуя против решения верхней палаты удовлетворить просьбу президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину, были задержаны пять человек.

Фото: Со страницы Сергея Васильченко в Facebook