Одиночный пикет под Кремлем: москвич требовал прекратить агрессию против Украины

Митингующий пришел в центр Москвы с флагом Украины.
Вчера, 19 апреля, под стенами Кремля местный житель Москвы устроил одиночный пикет в поддержку Украины.
Об этом сообщает ТСН.
Молодой человек держал в руках украинский флаг, на котором было написано: "Прекратите агрессию против братского народа!".
В соцсети широко разошлась фотография этого парня, и пользователи нашли его - им оказался москвич Сергей Васильченко, которого в Сети уже окрестили "героем московской сотни".
За одиночный пикет его задержала полиция и доставила в участок. Там на него составили рапорт и отпустили после разъяснительной беседы.
По словам пикетчика, полицейские вели себя с ним очень вежливо.
Кроме вышесказанного напомним, что в Москве уже проходили подобные акции. Так, в начале марта в центре Москвы, у здания Совета Федерации протестуя против решения верхней палаты удовлетворить просьбу президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину, были задержаны пять человек.
Фото: Со страницы Сергея Васильченко в Facebook