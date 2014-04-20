Во время перестрелки в Славянске погиб один человек, трое ранены: опубликованы фото

В воскресенье, 20 апреля, около трех часов ночи в Славянске Донецкой области на одном из блокпостов произошла вооруженная стычка между двумя группами людей, в результате которой один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщили в МВД, передает ТСН.

По данным правоохранителей, пострадавшие госпитализированы. В настоящее время милиция выясняет подробности инцидента.

В то же время Украинская правда сообщает, что на месте происшествия остались два сгоревших автомобиля, в которых на блокпост прибыли злоумышленники. Они полностью сожжены.

По предварительным данным, они сгорели от того, что те, кто находился на блокпосту бросали в них бутылки с зажигательной смесью.

По мнению местных жителей, которые были очевидцами событий, нападавшие были профессионалами и вели прицельный огонь по людям, которые были на блокпосту.

Также по неподтвержденной информации, на блокпосту находилось несколько человек и они были без оружия.

На месте происшествия много гильз, по словам очевидцев - от оружия злоумышленников. Также обнаружены остатки светошумовых гранат, похожих на те, которые были найдены на Майдане в Киеве после столкновений протестующих с силовиками.

Вместе с тем, журналисты не обнаружили на месте перестрелки луж или следов крови, а сгоревшие машины сильно обстреляны. При этом местные жители утверждают, что в ополченцев на блокпосту не было никакого "мощного оружия", только подручные средства или дубинки.

Напомним, ранее координатор "Информационного сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что захваченный и контролируемый российскими военными без опознавательных знаков ("зелеными человечками") и экстремистами Славянск поражен хаосом и анархией, местное население недовольно.

Напомним, в связи с захватом админзданий в Славянске, а также в ряде других городов Восточной Украины, в регионе проводится антитеррористическая операция.