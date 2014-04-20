Владелец группы "Приват" Игорь Коломойский заявил, что деньги крымских вкладчиков "ПриватБанка" с полуострова никуда не вывозили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, пишет УНИАН.

"Хорошая новость для вкладчиков "ПриватБанка" в Крыму. На днях записал большое интервью с Коломойским. Собирался на этой неделе поставить, но там большой объем, все расшифровать не успел, но, думаю, один из поднятых вопросов в интервью требует немедленной публикации. О судьбе вкладов в крымском отделении "Привата", - отмечает он.

"По словам Коломойского, все средства "Привата" и его вкладчиков в Крыму собраны сейчас в центральном офисе банка в Симферополе. 340 миллионов долларов опечатано в здании печатью Совета министров Крыма. Коломойский высказал опасение, зная биографию Константинова и Аксенова, как бы вместо 340 миллионов долларов, там завтра не оказалось 34. Причем в гривнах. Вот какой объект надо было бы взять вкладчикам под охрану", - подчеркивает Бутусов.

Журналист добавляет, что посмотрел пресс-конференцию Путина, во время которой он упомянул Игоря Коломойского.

"Думаю, что лучше бы Владимир Владимирович дал поручение своим "смотрящим" по Крыму, чтобы они не "стыбрили" никуда эти сотни миллионов. А то пропадут куда-то деньги, а виноватым опять окажется Фин-кель-штейн", - резюмирует журналист