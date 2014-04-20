РФ обвинила в стрельбе в Славянске "Правый сектор": в Украине говорят - обосновывают вторжение

МИД РФ обвинил в стрельбе в Слявянске "Правый сектор", между тем, по мнению заместителя секретаря СНБО Виктория Сюмар подобные заявления, распространенные в СМИ, служат обоснованием вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Украинская правда.

Сообщается, что официальная Москва отреагировала на перестрелку в Славянске, выразив свое возмущение произошедшим.

"Российская сторона возмущена данной провокацией боевиков, которая свидетельствует о нежелании киевской власти обуздать и разоружить националистов и экстремистов", - заявили в МИД РФ.

"Вызывает удивление, что эта трагедия произошла уже после подписания 17 апреля с.г. в Женеве заявления по итогам четырехсторонней встречи представителей России, США, ЕС и Украины, в котором содержится призыв воздерживаться от каких-либо насильственных действий, запугивания и провокаций. Российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении украинской стороной взятых на себя обязательств по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины", - заявляют в Москве.

"В результате вооруженного нападения боевиков так называемого "Правого сектора" погибли ни в чем не повинные мирные граждане. При этом жителями города были захвачены автомашины нападавших, в которых было обнаружено оружие, карты аэрофотосъемки данного района, символика "Правого сектора", - говорится в заявлении.

Также в МИД РФ, заявили, что "в ночь на 20 апреля в Славянске было нарушено пасхальное перемирие".

В то же время заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар считает, что российские СМИ, заявляя о перестрелке в Славянске между якобы "Правым сектором" и ополченцами, пытаются развернуть тезис о "гражданской войне" в Украине и осуществить очередную волну информподготовки для обоснования своего вторжения.

"Замысел пропагандистов очевиден - показать, что ситуация в Украине выходит из-под контроля даже на праздники, развернуть тезис о "гражданской войне" в Украине, осуществить очередную волну информподготовки к обоснованию вторжения", - заявила Сюмар.

Она также отметила, что сообщения российских журналистов о перестрелке между якобы "Правым сектором" и "самообороной" в Славянске "обосновываются какими-то "визитками Яроша" и "неизвестным оружием".

"Какие-то "подробности", доказательств которых никто не видел - идеальный образец российской пропаганды, который сегодня тиражируют немало не только российских, но и иностранных СМИ", - добавила она.

"Готовим соответствующее обращение к ведущим мировым медиакомпаниям. "Дезу" надо блокировать, а не тиражировать. Ссылки на российские медиа должен стать примером "некачественной журналистики", учитывая, как часто там подается откровенная ложь, необходимая для подтверждения идеологических мифов, придуманных на обслуживание задач Кремля в контексте войны против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 апреля, около трех часов ночи в Славянске Донецкой области на одном из блокпостов произошла вооруженная стычка между двумя группами людей, в результате которой один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения.

По данным правоохранителей, пострадавшие госпитализированы. Деталей инцидента пока нет.