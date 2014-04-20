В СБУ опровергли ложь российских СМИ и назвали перестрелку в Славянске циничной провокацией

Ночная перестрелка на блокпосту возле Славянска была циничной провокацией.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Вооруженные правонарушители и диверсанты, которые терроризируют местное население в Славянске, в ночь с 19 на 20 апреля предприняли циничную провокацию. В результате инсценировки внешнего нападения на блокпост и расстрела нескольких автомобилей погиб человек", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в спецслужбе подчеркнули, что уже установлено – ночью в "Славянске не было ни одной организации, кроме самих диверсантов и представителей криминалитета, которых поддерживают и вооружают офицеры ГРУ ВС РФ".

"Это подтверждают оперативно-следственные действия, которые осуществляют на месте правоохранительные органы Украины", - заявили в СБУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что следователями, которые расследуют преступление, "однозначно опровергается ложная информация, которая подается в некоторых российских СМИ".

Как собщал "Главред", в ночь на 20 апреля возле Славянска произошла перестрелка между двумя группами вооруженных людей. Сообщается, что в результате стычки был убит один человек, еще трое - ранены.

Позже российские СМИ обвинили в этом нападении активистов "Правого сектора".

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