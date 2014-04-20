В Славянске во время перестрелки погибли три человека - МВД

В воскресенье, 20 апреля, на въезде в Славянск Донецкой возле с.Былбасовка на блокпосту сторонников так называемой "Донецкой народной республики" возникла перестрелка, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает ТСН.

"В 02.20 к указанному блокпосту подъехали неизвестные лица на четырех автомобилях и открыли огонь в людей, которые там дежурили. В ответ тоже раздались выстрелы. В результате возникшей перестрелки со стороны активистов были смертельно травмированы три человека (два местные жители, 1957 и 1972 г.р., личность третьего устанавливается) и три человека ранены. Двое последних, получив в лечебном учреждении медицинскую помощь, от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что неизвестные на двух автомобилях, около двенадцати человек, уехали с места происшествия в направлении Харьковской области.

При этом они забрали с собой убитых и раненых, их количество неизвестно. Два их автомобиля, которые остались на месте, были уничтожены активистами в результате поджога.

По данному факту проводится проверка по предварительной правовой квалификацией по ст.115 ч.1 УК Украины "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 апреля, около трех часов ночи в Славянске на одном из блокпостов произошла вооруженная стычка между двумя группами людей. Тогда была информация о том, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения.