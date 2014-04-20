В Енакиево над горсоветом подняли украинский флаг, сепаратисты исчезли - СМИ

Сегодня, 20 апреля, в городе Енакиево (Донецкая область) с самого утра над зданием горсовета развеваются флаги Украины и Донецкой области, а также сообщается, что из админздания исчезли сепаратисты.

Об этом пишет "30 дней".

Еще вчера, 19 апреля, на флагштоке исполкома висели флаги сепаратистской организации "Донецкая республика" и Донетчины. Сегодня же над исполкомом вместо знамени сепаратистов развевается флаг Украины.

Кроме этого сообщается, что в самом админздании никого нет.

Перед входом в госучреждение из стороны в сторону ходил только один мужчина, который разговаривал по телефону.

"Я звонил Греку - у него телефон отключен. Потом я позвонил Жене - он сказал, что разберется. Я вообще не пойму, что произошло? Какая-то диверсия! Не пойму, где все наши", - говорил мужчина, который видимо тоже был одним из сепаратистов, отмечает издание.

Также перед горсоветом стоял пустой автомобиль Патрульно-постовой службы. Рядом с входом в горсовет стоит бочка с мусором, за зданием - брошенные баррикады из шин и дрова.

Кроме вышесказанного напомним, что сепаратисты заняли в Енакиево здание горсовета 13 апреля.

Обратим внимание, что сейчас Донецкую, как и ряд других восточных областей Украины, охватили сепаратистские протесты. Украинская власть, в свою очередь, решила бороться с экстремистами, объявив антитеррористическую операцию.