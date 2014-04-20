В МВД назвали Славянск самым опасным городом в Украине

Из-за присутствия в Славянске (Донецкая область) иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также в связи с неконтролируемым оборотом в городе огнестрельного оружия, Славянск сегодня является наиболее опасным городом в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители заявили, что после захвата вооруженными террористами Славянска, ситуация в городе не контролируется органами внутренних дел.

"После захвата Славянского городского отдела милиции местным жителям, в том числе с криминальным прошлым, было выдано более 400 единиц огнестрельного оружия, что и приводит к травмам и жертвам", - подчеркнули в ведомстве.

По их данным, два пистолета ПМ из Славянского горотдела милиции были изъяты в Донецке, где двое граждан в состоянии алкогольного опьянения начали выяснять между собой отношения с использованием огнестрельного оружия.

"Учитывая присутствие в городе иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также неконтролируемый оборот огнестрельного оружия, Славянск сегодня является наиболее опасным городом в Украине", - подчеркнули в МВД.

Также правоохранители сообщили, что органы внутренних дел в ночь с 19 на 20 апреля не проводили никаких силовых операций в Донецкой области и в городе Славянске в частности.

"В то же время не может не настораживать скорость, с которой на месте перестрелки появились телевизионные группы российских телеканалов, и явно заказной сюжет информационных сообщений российских СМИ. Первоисточником информации являются СМИ, подконтрольные Дмитрию Киселеву, который объявлен персоной нон-грата в ЕС, США и Канаде", - заявили в ведомстве.

В милиции пообещали, что после восстановления на территории Славянске режима законности и правопорядка, органы внутренних дел проведут расследование по каждому сообщению в СМИ о случаях использования огнестрельного оружия, а также о жертвах и раненых.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 20 апреля, около трех часов ночи в Славянске на одном из блокпостов произошла вооруженная стычка между двумя группами людей, в результате которой погибли трое человек. В настоящее время милиция выясняет подробности инцидента.