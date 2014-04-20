МИД ответил Кремлю: к РФ есть много вопросов после обвинений в адрес "Правого сектора"

России стоит повлиять на своих агентов в Славянске, а не выдвигать голословных обвинений "Правому сектору".
Заявление российских дипломатов после ночной перестрелки в Славянске вызвало недоумение в МИД Украины и массу вопросов к Москве.
Об этом говорится в официальном заявлении украинского дипломатического ведомства.
Среди прочего, в МИД удивлены тем, что Россия, не имея никаких официальных данных, "поспешило опубликовать комментарий, в котором содержатся обвинения", - говорится в заявлении.
"Такие поспешные выводы означают, что они являются или голословными, или совершенными на основе искаженных оценок, полученных от собственных агентов на местах", - уверены в Киеве.
Тем временем, МИД добавил, что "компетентные органы Украины начали безотлагательное расследование инцидента, который произошел воскресной ночью в городе Славянске и привел к гибели и ранениям людей".
Украина также напомнила россиянам о необходимости выполнения женевских договоренностей.
"Российской стороне нужно напомнить о взятых на себя обязательствах в соответствии с Женевскими договоренностями", - отметили в МИД.
Также украинские дипломаты призвали россиян "осуществить все необходимое влияние на сепаратистов для освобождения незаконно занимаемых помещений, разблокирования дорог, сдачи оружия и недопущение какого-либо кровопролития".
Как сообщал "Главред", в ночь на 20 апреля на одном из блокпостов возле Славянска произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД, погибли три человека.
Российский МИД обвинил в этом бойцов "Правого сектора" и официальный Киев, который якобы нарушил женевские соглашения о перемирии.
Позже сепаратистский "мэр" Славянска обратился к Путину с просьбой ввести войска на Донбасс.
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