МИД ответил Кремлю: к РФ есть много вопросов после обвинений в адрес "Правого сектора"

Заявление российских дипломатов после ночной перестрелки в Славянске вызвало недоумение в МИД Украины и массу вопросов к Москве.

Об этом говорится в официальном заявлении украинского дипломатического ведомства.

Среди прочего, в МИД удивлены тем, что Россия, не имея никаких официальных данных, "поспешило опубликовать комментарий, в котором содержатся обвинения", - говорится в заявлении.

"Такие поспешные выводы означают, что они являются или голословными, или совершенными на основе искаженных оценок, полученных от собственных агентов на местах", - уверены в Киеве.

Тем временем, МИД добавил, что "компетентные органы Украины начали безотлагательное расследование инцидента, который произошел воскресной ночью в городе Славянске и привел к гибели и ранениям людей".

Украина также напомнила россиянам о необходимости выполнения женевских договоренностей.

"Российской стороне нужно напомнить о взятых на себя обязательствах в соответствии с Женевскими договоренностями", - отметили в МИД.

Также украинские дипломаты призвали россиян "осуществить все необходимое влияние на сепаратистов для освобождения незаконно занимаемых помещений, разблокирования дорог, сдачи оружия и недопущение какого-либо кровопролития".

Как сообщал "Главред", в ночь на 20 апреля на одном из блокпостов возле Славянска произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД, погибли три человека.

Российский МИД обвинил в этом бойцов "Правого сектора" и официальный Киев, который якобы нарушил женевские соглашения о перемирии.

Позже сепаратистский "мэр" Славянска обратился к Путину с просьбой ввести войска на Донбасс.

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