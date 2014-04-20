Перестрелка в Славянске: опубликованы новые фото и видео с места событий

Ночная перестрелка в Славянске обрастает новыми подробностями, фото и видео.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным журналистов, на месте перестрелки до сих пор стоят два сгоревших автомобиля, в которых на блок-пост прибыли нападающие – машины полностью сожжены.
По предварительным данным, они сгорели после того, как с блокпоста их забросали "коктейлями Молотова".
Как рассказали местные жители, которые стали очевидцами событий, нападавшие были профессионалами и вели прицельный огонь по людям, которые были на блокпосту.
На месте происшествия – много гильз, по словам очевидцев – от оружия нападающих.
Вместе с тем журналисты не обнаружили на месте перестрелки луж или следов крови, а сгоревшие машины сильно обстреляны.
При этом местные жители утверждают, что у ополченцев на блок-посту не было никакого "мощного оружия", только подручные средства или дубинки.
Позже в сети появились фото найденных на месте происшествия патронов, амуниции и карт.
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Фото и видео: "Украинская правда"