Перестрелка в Славянске: опубликованы новые фото и видео с места событий

Ночная перестрелка в Славянске обрастает все новыми подробностями: после демонстрации "доказательств" о причастности к стрельбе боевиков "Правого сектора" появились новые фото и видео с места инцидента.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным журналистов, на месте перестрелки до сих пор стоят два сгоревших автомобиля, в которых на блок-пост прибыли нападающие – машины полностью сожжены.

По предварительным данным, они сгорели после того, как с блокпоста их забросали "коктейлями Молотова".

Как рассказали местные жители, которые стали очевидцами событий, нападавшие были профессионалами и вели прицельный огонь по людям, которые были на блокпосту.

На месте происшествия – много гильз, по словам очевидцев – от оружия нападающих.

Вместе с тем журналисты не обнаружили на месте перестрелки луж или следов крови, а сгоревшие машины сильно обстреляны.

При этом местные жители утверждают, что у ополченцев на блок-посту не было никакого "мощного оружия", только подручные средства или дубинки.

Позже в сети появились фото найденных на месте происшествия патронов, амуниции и карт.

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Фото и видео: "Украинская правда"