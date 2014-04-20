Сепаратисты в Славянске заявили о задержании "боевика" "Правого сектора"

Сепаратистский "мэр" Славянска заявил о задержании одного из предполагаемых участников ночного нападения на блокпост.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Молодой человек потерял свой отряд и пытался выбраться из Славянска в сторону Харькова на попутках", — рассказал он.

По его словам, днем 20 апреля его обнаружили ополченцы на трассе неподалеку от Славянска.

Молодой человек рассказал, что ему 22 года, несколько месяцев назад он приехал из Винницкой области в Киев на Майдан и там вступил в "Правый сектор".

Напомним, ранее в Славянске рассказали о найденной на месте происшествия символике "Правого сектора" - по данным сепаратистов, документы "нашлись" в автомобилях, брошенных нападавшими.

При этом машины сгорели дотла, а на документах – никаких следов пребывания в огне.

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