Эксперт рассказал, кто и зачем устроил перестрелку в Славянске

Перестрелка в Славянске была проведена боевиками так называемой "армии Донецкой независимой республики" для оправдания планов Кремля по вторжению в Украину.

Об этом со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление" сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Для организации этих диверсий накануне в близлежащих населенных пунктах был организован угон 4 автомобилей. Организовал угон некто П., кличка "Душман", уроженец Константиновки, в последнее время проживавший в Дружковке, 1963 г.р., в настоящее время – командир 3-го взвода батальона т.н. "армии Донецкой независимой республики", - сообщил эксперт.

Также он добавил, что в "автомобили, оставленные на месте диверсии, пророссийскими экстремистами была подброшена символика "Правого сектора".

"По нашим данным, эти диверсии были совершены в рамках общего плана военно-политического руководства России по созданию условий для военного вторжения в три области Украины", - заявил Тымчук.

Эксперт также добавил, что эта диверсия дала возможность "самопровозглашенному мэру Славянска требовать ввода российских войск на территорию Донецкой области".

Также он добавил, что организатор похищения автомобилей - "Душман" - недавно организовал вывоз дочери на территорию России, а сейчас к выезду в Москву готовится его супруга.

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