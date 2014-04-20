На Донбассе боевики обстреляли украинских военных - Тымчук

В Добропольском районе Донецкой области около 20:00 на украинских десантников напали неизвестные боевики, подъехавшие на мотоциклах.

Об этом со ссылкой на данные группы "Информационное Сопротивление" сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По данным эксперта, украинские десантники открыли ответный огонь.

В результате был ранен один из нападавших. Его, вместе с двумя другими боевиками, наши военные взяли в плен и передали милиции.

Со стороны десантников пострадавших нет, уточнил Тымчук.

Как сообщал "Главред", в ночь на 20 апреля на одном из блокпостов возле Славянска произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД, погибли три человека.

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