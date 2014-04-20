Украинские десантники отбили атаку боевиков на Донбассе: один из нападавших убит

В Добропольском районе Донецкой области совершено вооруженное нападение на блокпост украинских десантников. Военные дали отпор агрессии - один из нападавших убит, несколько задержаны.

Об этом сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов, пишет УНИАН.

По его словам, около 20:00 воскресенья, 20 апреля, в Добропольском районе Донецкой области на блокпост военнослужащих высокомобильных десантных войск, который охранял один из важных объектов и нес круглосуточное дежурство, было совершено нападение.

Нападавшие подъехали "на нескольких мотоциклах и открыли огонь". Оружие было огнестрельным, и сейчас специалисты выясняют, из какого именно оружия велся огонь.

"Во время перестрелки одного из нападавших смертельно ранили и нескольких задержали. Среди десантников потерь нет", - сказал подполковник.

При этом он добавил: "На месте работает следственная группа Донецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере, которая занимается расследованием факта вооруженного нападения на украинский блокпост".

Напомним, в ночь на 20 апреля стрельбы произошла возле одного из блокпостов сторонников так называемой "Донецкой народной республики" в Славянске - милиция сообщила о трех жертвах, некоторые российские СМИ писали даже о шести.

Россия обвинила в нападении "Правый сектор", украинская сторона эти обвинения категорически опровергла и заявила о провокациях со стороны РФ.

Позже военный эксперт Дмитрий Тымчук обнародовал информацию о том, что перестрелка была проведена боевиками "армии Донецкой народной республики" - люди были убиты для того, чтобы спровоцировать вторжение российских войск в Украину.