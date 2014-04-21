В Славянске сепаратисты похитили активистку Майдана и обвиняют ее в расстреле "Беркута" - СМИ

В Славянске сепаратисты захватили активистку Евромайдана, лидера "женской сотни Майдана" Ирму Крат.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники – очевидцев событий.

По данным источников издания, сепаратисты обвиняют Крат в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута".

Журналистов привели к Ирме Крат, у которой была пакет на голове, и, указав на нее, заявили, что у нее была "женская сотня" на Майдане, а в Славянск она приехала, "чтобы вредить". После этого ее увели в неизвестном направлении.

Как сообщила Крат в комментарии российскому телеканалу LifeNews, она приехала в Славянск как журналист, "освещать события". "Меня задержали за то, что я якобы выступила против референдума. Но это домыслы. Я приехала в Славянск, чтобы рассказать беспристрастную правду", - отметила она.

Вместе с тем, журналист Саймон Шустер, который находится в Славянске, разместил в своем Twitter'e короткий видеоролик с Ирмой Крат (журналистам не дали возможности с ней общаться).

"Это все, что у меня есть… Помогите связаться с ее семьей, друзьями", - отметил он.

В описании к видео отмечается: "Ирма Крат, украинский активист из Киева, задержана для допроса сепаратистами на востоке Украины. По состоянию на 20 апреля находится в штаб-квартире Службы безопасности Украины в Славянске Командир сепаратистов заявил, что она подозревается в преступлениях, в т.ч. пытках. Ее похитители не позволяли ей говорить с прессой".

Перед этим он сообщил, что силовики-сепаратисты "показали нам "агента с Майдана", которого они поймали - молодая женщина в бежевом пальто".