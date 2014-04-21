В Харькове поймали шпиона: маскировался под нищего

В Харькове недалеко от университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба правоохранители по подозрению в шпионаже задержали мужчину, похожего на нищего.

Об этом сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков) Дмитрий Горбунов, передает УНИАН.

По его словам, на этой неделе гражданин, похожий на нищего, слонялся неподалеку корпусов Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба на улице Кочковськой.

Военные патрульные заметили, что плохо одетый мужчина среднего возраста заглядывал за забор учебного заведения, постоянно доставал тетрадь и делал в ней пометки.

Его действия показались подозрительными личному составу патруля, который круглосуточно несет службу по периметру учебного заведения.

Во время общения с военнослужащими человек стал нервничать и употреблять специальные термины, не свойственны обычному бездомному.

Учитывая это, патрульные, не имея права лично делать обыск граждан вне территории воинской части, вызвали милицию.

Работники милиции, прибывшие на место, обнаружили у якобы бездомного бумаги, в которых рукой были нанесены защитные объекты инфраструктуры военно-учебного заведения. Также у неизвестного была обнаружена карта Харькова.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам военной контрразведки. Личный состав патруля был поощрен командованием вуза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове был арестован один из координаторов сепаратистов - Константин Долгов.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас Харьков, как и ряд других восточных областей Украины, охватили сепаратистские протесты. Украинская власть, в свою очередь, решила бороться с экстремистами, объявив антитеррористическую операцию.