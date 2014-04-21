В Славянске закрылись практически все банки, есть случаи мародерства - СМИ

В Славянске Донецкой области закрылись практически все банки и ювелирные магазины, а мародеры периодически грабят продуктовые точки.

Об этом сообщают Новости Донбасса в своем Twitter-аккаунте.

Ранее самозваный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что в связи с перестрелкой, которая произошла в центре города в воскресенье, 20 апреля, в Славянске вводится комендантский час.

Позже в МВД Украины назвали Славянск самым опасным городом в Украине из-за присутствия в нем иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также в связи с неконтролируемым оборотом в городе огнестрельного оружия.