В Белом доме объяснили, зачем Байден прилетел в Украину

Вице-президент США Джозеф Байден прилетел в Киев, чтобы объявить о выделении украинскому правительству новой технической поддержки для проведения реформ в энергетической и экономической сферах.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Укринформ.

Высокопоставленный чиновник в администрации Белого дома на условиях анонимности рассказал: "Байден планирует объявить о новой технической поддержке украинского правительства в реализации энергетической и экономической реформ".

Представитель администрации уточнил, что в рамках помощи в экономической сфере США планируют оказать консультационную поддержку Украине с целью наиболее оптимального освоения международной помощи для развития всех регионов страны.

Что касается технической помощи в энергетическом секторе, здесь идет речь, в частности, о перспективах увеличения объемов добычи природного газа. Кроме того, предполагается предоставление Соединенными Штатами Украине технологий повышения энергоэффективности.

Ранее "Главред" сообщал, что Байден 21-22 апреля будет находиться с визитом в Украине, во время которого встретится с и.о. президента Александром Турчиновым, премьером Арсением Яценюком, нардепами и представителями неправительственного сектора.