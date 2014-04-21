В Луганске сепаратисты избили журналиста и избрали "народного губернатора"

В понедельник, 21 апреля, в Луганске под управлением СБУ прошел "народный сход", после которого пророссийские активисты избрали своего "народного губернатора".

Об этом российский журналист Александр Коц написал в своем мкроблоге в Твиттере.

"Съезд идет нервно, люди спорят. Одни предлагают выбрать "народного губернатора", другие говорят, что этого нет в повестке", - написал он.

По его словам, на пост "губернатора" претендовали четыре кандидатуры. "Страсти кипят, нет единодушия", - пишет журналист.

"Народным губернатором Луганской области избран командир армии юго-востока Валерий Болотов", - сообщил Коц.

Как пишет журналист, луганские сепаратисты решили провести "референдум в два этапа - 11 мая автономия или как раньше, 24 мая автономия в составе Украины или России".

Кроме того, сегодня на митинге сепаратистов неизвестными был избит журналист издания "Точка ОПОРА" Максим Данильченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганского областного представительства в "Гражданской сети ОПОРА" Алексей Кормилецкий.

"Вокруг находилось несколько сотен луганчан, которые видели это... Во время проведения акции протеста сепаратистов и сторонников русского мира, Максим, пошел на акцию и снимал на фотоаппарат как проходит митинг. Однако неизвестные лица, представившись самообороной, подошли к нему, сказали, что снимать украинским журналистам запрещено, схватили его за руки, ударили несколько раз в лицо "предупредительно", как они заявили, и вывели с места, где проходит акция", - пишет он.

Данный факт организация рассматривает как давление на представителей украинских СМИ в Луганске.

А на митинге за единство Украины в Рубежном Луганской области группа неизвестных избила милиционера и нанесла резанные раны, сообщает пресс-служба Луганской областной милиции.

При этом подчеркивается, что "во время проведения мероприятия, группа неустановленных лиц пыталась совершить провокационные действия, в ходе пресечения которых младшему сержанту милиции (1989 г.р.) были нанесены телесные повреждения в виде резаных и рваных ран верхней губы".

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Харькове тоже прошел сепаратистский митинг, на котором избрали "народного губернатора". Им стал местный предприниматель, блогер Владимир Варшавский.