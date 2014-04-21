В Краматорске боевики захватили СБУ и горотдел милиции

В понедельник, 21 апреля, в Краматорске Донецкой области люди в камуфляже и автоматами снова захватили горотдел милиции.

Начальника горотдела Виталия Колупая увезли в неизвестном направлении, сообщает издание Краматорск.info.

Как пишет издание, боевики требуют выдать им оружие, ведут себя нагло и бесцеремонно.

Еще одна группа боевиков вошла в здание СБУ в Краматорске, ведутся переговоры между сотрудниками службы безопасности и сепаратистами, сообщает РИА Новости.

На ворота СБУ они повесили флаг так называемой "Донецкой народной республики".

Напомним, что координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук предупредил, что на востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.

фото: Краматорск.info