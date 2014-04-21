Сепаратисты Луганска отказались подчиняться киевским властям и хотят "референдум" в 2 тура

В понедельник, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, участники которого избрали "народного губернатора" Валерия Болотова и решили в 2 тура провести "референдум" о судьбе области.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как пишет издание, споры о статусе области захлебнулись в юридических диспутах. В итоге была оглашена резолюция организации схода громад – по ней нынешний статус Луганщины определяется, как "временная автономная территориальная единица в составе Украины вне подчинения киевской власти".

Кроме того, самозваные "делегаты" решили обязать депутатов облсовета начать процедуру переподчинения органов местной власти и силовых структур представителям народной громады, а также вынести вопрос о референдуме, по которому в юридическом статусе Луганщины либо не останется изменений, либо она станет "автономной республикой" в составе Украины.

В итоге сепаратисты решили, что 11 мая на "референдуме" будет решаться, останется ли Луганская область прежней с юридической точки зрения или обретает "автономию". А 18 мая - оставаться в Украине или дрейфовать в сторону России.

Ранее "Главред" сообщал, что в "народном сходе" принимали участие всего 500 человек.

Фото: @sashakots