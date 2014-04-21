Издержки оккупации: дорогие отели Крыма отказалась принимать банковские карточки

Большая часть четырехзвездочных и пятизвездочных отелей оккупированного Россией Крыма на неопределенный срок перестали принимать к оплате банковские карты.

Об этом со ссылкой на администраторов местных гостиниц сообщает ИТАР-ТАСС.

Картой нельзя расплатиться в трех из пяти пятизвездочных отелей и в 11 из 18 четырехзвездочных.

Отельеры говорят, что вынуждены приостановить безналичные платежи, так как украинские банки, с которыми они раньше работали, уходят с рынка, а сотрудничество с российскими банками пока официально не оформлено.

Агентство напомнило, что в 2013 году регион посетило 5,9 млн человек, потратив на отдых (без учета трат на авиа и ж/д билеты) около 12,5 млрд рублей (более 3 млрд грн). Согласно прогнозу уполномоченного при президенте России по защитам прав предпринимателей Бориса Титова, в 2014 году Крым должны посетить 3-3,5 млн туристов, половину из которых примет сектор неорганизованного туризма.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин придумал, как наполнить Крым туристами. По его словам, авиабилеты в Крым должны быть обеспечены на уровне 7500 руб. "туда-обратно" (около 2500 грн), а железнодорожные - 2-2,5 - максимум 3 тыс. в плацкарте (коло 1000 грн).