МИД Украины выдвинул требования России: призвать сепаратистов сложить оружие

22 апреля 2014, 00:24

Киев обвиняет Москву в невыполнении Женевских договоренностей.

Москву призвали отмежеваться от экстремистов

 Украина требует от России выполнять Женевские соглашения, в частности, публично отмежеваться от вооруженных сепаратистов, устраивающих провокации в нашей стране, и призвать их сложить оружие и освободить захваченные здания.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД. В частности, дипломатическое ведомство отмечает, что "контролируемые российскими спецслужбами незаконные вооруженные формирования продолжают действовать на дестабилизацию ситуации в восточных регионах нашей страны и создание оснований для нового этапа военной агрессии России".

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны, в соответствии с Женевскими договоренностями, публично отмежеваться от вооруженных сепаратистов и провокаторов, призвать их немедленно сложить оружие и освободить захваченные административные здания, осудить захват ими заложников, в частности, журналистов, а также факты ксенофобии и антисемитизма, которые распространяются сепаратистами", - говорится в заявлении.

Также в Киеве обратили внимание на то, что МИД РФ и подконтрольные Кремлю СМИ начали очередную волну дезинформации, "чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество относительно настоящих причин взрывоопасной ситуации в восточных регионах Украины".

"Вынуждены еще раз официально заявить об отсутствии каких-либо доказательств причастности "Правого сектора" к кровавой стрельбе в Славянске (сепаратисты и российские СМИ, напомним, показывали некую "визитку Яроша", которая уже стала мемом в Сети в связи с абсурдностью обвинений россиян - ред.), а потому голословные и безосновательные обвинения российской стороны имеют целью скрыть свою же подрывную деятельность. Констатируем, что с российской стороны на сегодня нет никаких признаков готовности выполнять Женевские соглашения. Из-за отсутствия поддержки сепаратистов со стороны населения восточных областей Украины Россия выискивает все новые и новые способы дестабилизации ситуации в регионе, готовя и реализуя через своих агентов многочисленные провокации", - отметили в МИДе.

В то же время, там перечислили примеры того, как соглашения выполняет Украина.

"Приостановлена активная фаза проведения антитеррористической операции, главной задачей которой является недопущение жертв среди гражданского населения.

Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект закона об амнистии участников массовых беспорядков, которая будет распространяться на тех протестующих, которые сдадут оружие и освободят захваченные административные здания, кроме подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Министерство внутренних дел Украины и Служба безопасности Украины продолжают изымать нелегальное оружие у населения.

17 апреля Кабинет Министров Украины принял распоряжение "Об организации проведения обсуждения положений изменений в Конституцию Украины по децентрализации государственной власти", согласно которому начался процесс широкого обсуждения изменений в Конституцию Украины.

Кабинет Министров Украины активизировал работу по реализации Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

Парламентская коалиция обратилась ко всем политическим силам с призывом подписать Меморандум взаимопонимания для урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Украина открыто и прозрачно воплощает Женевские соглашения, с постоянным информированием СМИ и общественности, а также в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, представителями Швейцарского председательства в ОБСЕ, США, ЕС и Российской Федерацией.

19-21 апреля были проведены три встречи в таком формате, на которых присутствовал, в частности, и представитель российского посольства. Как и другие участники консультаций, он имел возможность получить исчерпывающую информацию о состоянии выполнения Украиной Женевских договоренностей", - перечислили конкретные шаги в МИДе.

"Украина настоятельно призывает российскую сторону прекратить устраняться от ответственности, положить конец постоянным попыткам сорвать воплощение Женевских договоренностей и реальными действиями обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", - добавили в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, выполнять Женевские соглашения Россию призвал и госсекретарь США Джон Керри.

Россия, в то же время, продолжает рассказывать о деятельности "Правого сектора" в Украине и, опираясь на этот тезис, сама обвиняет нашу страну в невыполнении Женевских соглашений.

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