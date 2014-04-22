Царев стал координатором "Юго-Восточного сопротивления" и считает, что Янукович был не прав

Кандидат в Президенты, народный депутат Олег Царев стал координатором движения "Юго-Восточное сопротивление".

Соответствующее решение принял координационный совет движения, пишет РБК-Украина.

Согласно решению координационного совета "Юго-Восточного сопротивления", для предотвращения провокаций были сформированы отряды оперативного оповещения. Эти отряды задействуются там, где уже появились или могут возникнуть очаги напряжения.

В Харькове отряды оперативного оповещения работали в пасхальную ночь. В частности отряд дежурил у стен Свято-Покровского мужского монастыря.

Корреспондент местного СМИ стал свидетелем инструктажа.

"Ваша задача - предотвратить столкновения экстремистов с прихожанами. Но важно, чтобы из вас самих не сделали участников провокации: например, вас втягивают в эмоциональный разговор, грубят вам, показывают неприличные жесты, швыряют чем-нибудь, вы начинаете реагировать, а с этого момента вашу обратную реакцию фиксируют на камеру. Поэтому, если вы видите, что людям угрожает опасность, - оповещаете своих и помогаете милиции. Если пытаются "качнуть" - не вступаете в дискуссии и не втягиваетесь в ненужный конфликт", - сказал инструктор.

В интервью газете "Московский комсомолец" народный депутат Олег Царев рассказал о своих отношениях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и в частности дал оценку его действиям во время протестов на Евромайдане.

По его словам, Янукович должен был что-то делать, чтобы не погибло такое количество людей.

"А сколько еще погибнет. Не важно, какие решения он должен был брать, но он обязан был как-то действовать. И не должен был вопрос личной безопасности ставить в основу", - отметил нардеп.

"Я за все время Майдана очень близко сошелся с ребятами из "Беркута". Я был первым, кто говорил, что бойцов надо не наказывать, а награждать. Тогда это заявление было воспринято как информационный взрыв. Я видел раненых, убитых ребят с черными лицами, как у шахтеров, когда они стояли рядом с горящими шинами. И я считаю, что Янукович оказался неправ во всей этой ситуации", - пояснил Царев.

Напомним, Царев ранее заявил, что не будет отказываться от участия в выборах президента Украины даже под угрозой физической расправы.

Также против него ГПУ завела третье уголовное производство за призывы к сепаратизму в Донецке.