Российские спецслужбы хотели установить контакт с Сашей Белым - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила операцию российских спецслужб. Целью данной операции было обвинить Украину в поставках оружия террористам и давить на нее на международном уровне.

По информации СБУ, в 2012 году полковник ФСБ Алексей Александрович Чепик завербовал гражданина Украины "О", ", которому поручил установить контакт с активистами и руководством УНА-УНСО, в частности, Сашей Белым, передает ТСН.

Как доказательство, обнародовали общение в Skype, которое произошло в январе-феврале этого года, пишет издание.

А по возможности гражданину "О" было приказанои и самому влиться в ряды организации. Следующим по замыслу должны были стать контрабандные поставки стрелкового оружия в Российскую Федерацию. Они должны были осуществляться под контролем ФСБ. Однако, как только товар бы попал на территорию России, то его поставщиков задержали бы или убили. А потом бы выдвинули претензии к Украине, чтобы подорвать ее международный имидж.

Сейчас в СБУ не уточняют, удалось ли задержать кого-то из участников заговора. Напомним, что ранее СБУ задержала сепаратиста, который планировал организовать беспорядки в Донецкой области.

Как известно, член "Правого сектора" Александр Музычко, известный как Саша Белый, погиб на Ровенщине.

В милиции утверждают, что Музычко был членом ОПГ и находился в розыске. Сначала силовики заявили, его смертельно ранили во время задержания, поскольку он открыл огонь в сторону бойцов спецподразделения Сокол, которые пытались его задержать.

Затем в МВД утверждали, что Музычко застрелился сам.

В "Правом секторе" отрицают информацию о том, что Белый сам себе нанес смертельные ранения.

Кроме того, местные активисты "Правого сектора", однако, заявили, что версия милиции является неправдивой и пообещали отомстить главе МВД Арсену Авакову.

видео: ТСН.

