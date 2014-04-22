В США заявили, что не финансировали Майдан

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Штаты с 1991 года инвестировали в развитие демократии в Украине 5 млрд долларов и подчеркнула при этом, что США "не тратили деньги на поддержку Майдана".

Об этом она сообщила в интервью CNN, передает УНИАН.

"США инвестировали около 5 миллиардов долларов в Украину с 1991 года, когда она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза", - заявила Нуланд.

"Эти деньги были израсходованы на поддержку стремлений украинского народа, который хочет иметь сильное, демократическое правительство, представляющее его интересы", - добавила она.

При этом Нуланд отметила, что "мы, понятно, не тратили деньги на поддержку Майдана", и добавила, что это было "стихийное движение".

Кроме вышесказанного напомним, 19 февраля, в разгар противостояний на Майдане, МИД России заявлял, что обострение ситуации в Украине является следствием "попустительства Запада", который поддерживает радикалов в Украине.