В оккупированном Севастополе осквернили памятник Жертвам холокоста: написали "СССР"

В оккупированном россиянами Севастополе неизвестные вандалы осквернили памятник Жертвам холокоста: они закрасили краской надписи, нарисовали пятиконечную звезду и написали "СССР".

Об этом сообщает Севастопольская газета.

По данным издания, памятник, расположенный на площади Восставших рядом со строящейся синагогой, подвергается надругательствам не в первый раз.

Но если прежде на гранитных плитах писали антисемитские лозунги и рисовали свастику, то теперь появились непонятные аббревиатуры и изображения серпа и молота, пишет издание.

Вандалы глумятся над памятниками в Севастополе довольно часто. Так, неприличные надписи появлялись на надгробиях и памятниках на караимском кладбище и кладбище Коммунаров.

Правоохранительные органы к ответственности за это пока никого не привлекли. Представители Севастопольской еврейской общины "Хесед-Шахар" обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Добавим, что памятник Жертвам холокоста установлен в Севастополе в 2003 году на месте гибели 4200 евреев и крымчаков, которых 12 июля 1942 года уничтожили фашистские оккупанты.

Кроме вышесказанного напомним, 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России.