Украина направила ноту России об исполнении Женевских договоренностей

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что МИД Украины направил ноту внешнеполитическому ведомству России о шагах по имплементации Женевских договоренностей.

Об этом Дещица написал в своем аккаунте в Twitter.

"Направили ноту МИД РФ о шагах по имплементации Женевы правительством Украины. Слово за Россией", - сообщил Дещица.

Кроме вышесказанного напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС,Украина,Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности.

Напомним, вчера, 21 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти не только не выполняют договоренностей, заключенных по итогам Женевской встречи представителей России, ЕС, США и Украины, но и грубо их нарушают.