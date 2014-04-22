Скандальный пропагандист Киселев приехал "поднимать" крымские СМИ

Одиозный российский журналист, гендиректор международного информагентства "Россия" Дмитрий Киселев приехал в Крым.

Он уже встретился с незаконным председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, пишет Радио Свобода.

"Ключевой темой обсуждения стали перспективы развития крымского медиапространства и возможности открытия в республике мультимедийного пресс-центра, а также радиоканала сети ВГТРК", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Киселев поговорил о проведении 12-го ежегодного джазового фестиваля "Джаз-Коктебель".

Как известно, в конце марта после аннексии Крыма организаторы фестиваля "Джаз Коктебель" заявили, что фестиваль переезжает из Крыма.

Киселев является главным пропагандистом путинского режима, его программы на российском телевидении во время и после Майдана отмечались откровенной ложью и передергиванием.

Напомним, скандальному российскому журналисту Дмитрию Киселеву отказали в визе на въезд в Норвегию.