Турчинов рассказал о российских террористах в Украине

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что Россия и ее террористические спецподразделения, которые присутствуют на востоке Украины, демонстративно не собираются выполнять договоренности, достигнутые во время международных переговоров в Женеве. Он добавил, что и в этих условиях украинская власть будет действовать адекватно.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве, сообщает УНИАН.

"К величайшему сожалению, ни Российская Федерация, ни ее террористические спецподразделения, которые присутствуют в Украине, демонстративно не собираются выполнять договоренности, которые были достигнуты в Женеве", - подчеркнул Турчинов во время обсуждения результатов Женевских переговоров.

Он отметил, что вместо разоружения и освобождения административных зданий, террористы вновь захватили здание городского отдела внутренних дел в Краматорске и взяли в заложники руководителя милиции, "перечеркнув тем самым все договоренности, которые были достигнуты в Женеве".

"Безусловно, в этих условиях украинская власть будет действовать адекватно", - подчеркнул Турчинов.

В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию в Украине. По словам Турчинова, сегодня в государстве происходит "восстановление и реформирование всей вертикали исполнительной власти".

Кроме вышесказанного напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности.

Кроме того, сегодня, 22 апреля, стало известно, что МИД Украины направил ноту внешнеполитическому ведомству России о шагах по имплементации Женевских договоренностей.