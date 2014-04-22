Медведев об аннексии Крыма: Россия восстановила историческую справедливость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что приняв Крым в состав России, РФ восстановила историческую справедливость.

Об этом он заявил, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией "имеет историческое значение", так как для людей полуостров всегда оставался "российской землей".

Он подчеркнул, что проведенный на полуострове референдум в полной мере соответствовал "общепринятым демократическим процедурам и нормам международного права".

"В Россию вернулись территории, которые духовно и культурно всегда оставались с нашей страной - несмотря на решения советского периода и унаследованные от него границы", - сказал Медведев.

Он напомнил, что за воссоединение с Россией высказались 96% участников референдума на полуострове.

"Это еще раз убедительно подтверждает, что для людей по обе стороны Керченского пролива Крымский полуостров всегда, по сути, оставался российской землей", - подчеркнул Медведев.

"Референдум и принятие новых регионов в состав России - восстановили историческую справедливость", - заключил он.

Медведев также пообещал, что государство не позволит, чтобы россияне стали заложниками политических игр из-за ситуации с воссоединением Крыма.

Кроме вышесказанного напомним, 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России.