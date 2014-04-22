Лукашенко "за" единую Украину: вы меня в Киеве на танке не увидите

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна выступает против федерализации Украины и выступает против ее федерализации. Также он сообщил, что украинцам не стоит ожидать агрессии со стороны Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту Беларуси, пишет "Белорусский партизан".

Лукашенко подчеркнул, что все опасения украинской стороны о том, что с территории Беларуси будет осуществляться военная агрессия против Украины, не обоснованы.

"Вы меня в Киеве на танке не увидите. Я приеду в Киев на тракторе с плугом, чтобы помочь украинцам посеять", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что обеспокоен тем, что происходит на юго-востоке Украины.

"Вы же прекрасно понимаете, для чего нужна федерализация. И прекрасно понимаете, к чему может привести эта федерализация. Если мы зафиксируем юридически, фактически руками украинцев раскол Украины на восток и запад, завтра не исключена возможность, что кто-то от этой федерации захочет часть отсечь", - добавил глава Беларуси.

"Нам белорусам это нужно? Нет, мы хотим, чтобы Украина была единой, целостной, внеблоковой страной", - отметил Лукашенко.

"Наверное, нашим братьям-россиянам не нравится позиция, которую я занял против федерализации. Но я бы был нечестным человеком, если бы обошел эту тему, а был бы подлецом, если бы сказал не то, что думаю", - резюмировал он.

До этого Лукашенко заявлял, что Украина "сдала Крым без боя" потому, что не считает эту территорию своей.

Кроме вышесказанного напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия окажется в еще большей изоляции, если не прекратит провокации против Украины.