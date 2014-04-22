В СБУ заверили: боевики не захватывали здание спецслужбы в Краматорске

Руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что вчера, 21 апреля, в Краматорске Донецкой области боевики не захватывали здание управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, там не происходило никакого захвата", - заявила Остапенко.

"Это громко сказано - захвачено. Там люди заходят и выходят. Это небольшое здание", - добавила Остапенко.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 21 апреля, местные СМИ сообщали, что в Краматорске боевики захватили СБУ и горотдел милиции.

Добавим, ранее координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук предупредил, что на востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.