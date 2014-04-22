Над Славянском обстреляли самолет Минобороны - СМИ

Сегодня днем, 22 апреля, над Славянском Донецкой области неизвестные обстреляли из автоматического оружия принадлежащий Министерству обороны самолет Ан-30, который осуществлял обзорный полет.

Об этом сообщил информированный источник, близкий к Минобороны, передает УНИАН.

Собеседник агентства отметил, что после атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.

В то же время он не уточнил, какие повреждения получил самолет во время обстрела.

Напомним, ранее самозваный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что в связи с перестрелкой, которая произошла в центре города в воскресенье, 20 апреля, в Славянске вводится комендантский час.

Позже в МВД Украины назвали Славянск самым опасным городом в Украине из-за присутствия в нем иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также в связи с неконтролируемым оборотом в городе огнестрельного оружия.